Січень, 20 в 11:33

У Дніпрі затримали сімох агентів ГРУ Генштабу ЗС Росії, які передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури для нанесення ракетних ударів по місту, а також збирали інформацію про переміщення підрозділів Сил оборони регіону, намагаючись виявити позиції ППО.

Як повідомив глава Служби безпеки України Василь Малюк, контррозвідка провела чергову спецоперацію з викриття та затримання ворожих агентів.

За даними СБУ, після ракетних обстрілів зрадники відвідували місця вибухів, щоб встановити наслідки і скоригувати подальші удари.

Зараз дивляться Зараз перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня, внаслідок якого загинули 46 людей. Розвіддані агенти передавали ГРУ через резидента групи. Це колишній мешканець Дніпра, громадянин РФ, який ще у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Згодом він втік до Росії, де його завербувало ГРУ. За їхнім завданням він створив у Дніпрі власну агентуру із так званих однодумців. Активну розвідувально-підривну діяльність проти України агенти розпочали у жовтні 2022 року. З куратором спілкувалися через анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами. Вдома у шпигунів правоохоронці знайшли ​саморобну вибухівку, ​комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування, а також прокремлівську літературу. Усім затриманим оголошено підозри за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наводили ракети на Дніпро: СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ / 3 фотографии Читайте Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: СБУ встановила особи російських військових

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