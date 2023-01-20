Наводили ракети на Дніпро: СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ
У Дніпрі затримали сімох агентів ГРУ Генштабу ЗС Росії, які передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури для нанесення ракетних ударів по місту, а також збирали інформацію про переміщення підрозділів Сил оборони регіону, намагаючись виявити позиції ППО.
Як повідомив глава Служби безпеки України Василь Малюк, контррозвідка провела чергову спецоперацію з викриття та затримання ворожих агентів.
За даними СБУ, після ракетних обстрілів зрадники відвідували місця вибухів, щоб встановити наслідки і скоригувати подальші удари.
Зараз перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня, внаслідок якого загинули 46 людей.
Розвіддані агенти передавали ГРУ через резидента групи. Це колишній мешканець Дніпра, громадянин РФ, який ще у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію.
Згодом він втік до Росії, де його завербувало ГРУ. За їхнім завданням він створив у Дніпрі власну агентуру із так званих однодумців.
Активну розвідувально-підривну діяльність проти України агенти розпочали у жовтні 2022 року. З куратором спілкувалися через анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.
Вдома у шпигунів правоохоронці знайшли саморобну вибухівку, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування, а також прокремлівську літературу.
Усім затриманим оголошено підозри за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.