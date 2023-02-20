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Факты / Происшествия

Разрушенные дома и напуганные люди: видео и последствия землетрясения в Турции

Валентина Чорна, редактор ленты
землетрус у Туреччині 20 лютого
Фото: Getty Images

В турецкой провинции Хатай, недалеко от границы с Сирией, вечером 20 февраля произошло землетрясение.

Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, пострадали по меньшей мере восемь человек, они госпитализированы.

— После землетрясения магнитудой 6,4 было около 20 афтершоков. У нас 8 раненых, – заявил на брифинге.

В сети появилось видео момента землетрясения. Сообщается о полном отключении электричества в провинции. Официальной информации о пострадавших пока нет.

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Также СМИ пишут, что в Хатае обрушилась дорога в полевой госпиталь, из-за чего  туда не может проехать скорая помощь.

По данным издания Al-Arabiya, из-за землетрясения в двух городах на севере Сирии обрушились дома.

Отметим, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени. Толчки также ощущались в близлежащих провинциях.

Через три минуты, в 20:07 по местному времени, в Хатае произошло другое землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг.

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