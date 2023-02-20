Февраль, 20 в 20:46

В турецкой провинции Хатай, недалеко от границы с Сирией, вечером 20 февраля произошло землетрясение.

Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, пострадали по меньшей мере восемь человек, они госпитализированы.

— После землетрясения магнитудой 6,4 было около 20 афтершоков. У нас 8 раненых, – заявил на брифинге.

В сети появилось видео момента землетрясения. Сообщается о полном отключении электричества в провинции. Официальной информации о пострадавших пока нет.

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Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/jSiQVp7wEo — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te çevre illerden de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/bUtuke7T9y — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023

Также СМИ пишут, что в Хатае обрушилась дорога в полевой госпиталь, из-за чего туда не может проехать скорая помощь.

По данным издания Al-Arabiya, из-за землетрясения в двух городах на севере Сирии обрушились дома.

Отметим, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени. Толчки также ощущались в близлежащих провинциях.

Через три минуты, в 20:07 по местному времени, в Хатае произошло другое землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг.