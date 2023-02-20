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Факти / Надзвичайні події

Зруйновані будинки та налякані люди: відео та наслідки землетрусу у Туреччині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
землетрус у Туреччині 20 лютого
Фото: Getty Images

У турецькій провінції Хатай, неподалік від кордону із Сирією, ввечері 20 лютого сталася серія землетрусів.

Як повідомив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай, постраждали щонайменше вісім людей, вони госпіталізовані.

– Після землетрусу магнітудою 6,4 було близько 20 афтершоків. У нас 8 поранених, – заявив на брифінгу.

У мережі з’явилися відео моменту землетрусу. Повідомляють про повне відключення електрики у провінції. Офіційної інформації щодо постраждалих наразі немає.

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Також ЗМІ пишуть, що у Хатаї обвалилася дорога до польового шпиталю, через що туди не може проїхати швидка допомога.

За даними видання Al-Arabiya, через землетрус у двох містах на півночі Сирії обвалилися будинки.

Зазначимо, що землетрус магнітудою 6,4 стався у районі Дефне турецької провінції Хатай о 20:04 за місцевим часом. Поштовхи також відчувались у прилеглих провінціях.

Через три хвилини, о 20:07 за місцевим часом, у Хатаї стався інший землетрус магнітудою 5,8 з епіцентром у районі Самандаг.

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