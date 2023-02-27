Лютий, 27 в 11:43

Вночі 27 лютого близько 03:15 на Закарпатті в районі селища Велика Добронь стався землетрус магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходився за 19 км на захід від міста Мукачеве.

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За оцінками фахівців, за класифікацією такий землетрус відноситься до сильно відчутних всередині будівель, проте не несе загрози населенню – “люди прокидаються, але ніхто не лякається”.

– Коливання подібні зі струсом, утвореним сильно навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний, – розповіли у ГЦСК.

Там також нагадали, що останній землетрус, який відчувався у понад 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстровано із районі міста Іршава 3 січня 2023 року. Його магнітуда сягала 3,8, епіцентр знаходився на глибині 6 км.

Джерело: ГЦСК