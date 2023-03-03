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Вчера оккупанты обстреляли три района в Харьковской области: разрушено зернохранилище, есть погибшая

Марта Бондаренко, редактор ленты
Вчера оккупанты обстреляли три района в Харьковской области: разрушено зернохранилище, есть погибшая

Накануне российский враг снова бил из артиллерии и минометов по приграничным населенным пунктам Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Так, в селе Подолы Купянского района россияне обстреливали частные домовладения. К сожалению, погибла 73-летняя женщина.

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Также ракетами системы С-300 захватчики ударили по Купянску. Там разрушено административное здание и учреждение здравоохранения.

Также в Купянске вражескими обстрелами повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище.

Напомним, что 28 февраля российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Купянска. Там разрушены жилые дома и повреждено здание детского сада.

Фото: Олег Синегубов

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