Оккупанты обстреляли детсад, дома и парк Купянска: погиб человек
Утром 28 февраля российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Купянска Харьковской области.
В городе разрушены жилые дома и повреждено здание детского сада.
Также под удар попал городской парк отдыха.
– К сожалению, погиб гражданский. Мужчине было 63 года, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительной информации от областной прокуратуры, город россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня.
Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Отметим, что накануне в Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден частный жилой дом.
В селе Волчанские Хутора Чугуевского района от огня оккупантов пострадали восемь жилых домов и хозяйственные постройки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 370-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура
Фото: Олег Синегубов