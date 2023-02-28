Февраль, 28 в 13:06

Утром 28 февраля российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Купянска Харьковской области.

В городе разрушены жилые дома и повреждено здание детского сада.

Также под удар попал городской парк отдыха.

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– К сожалению, погиб гражданский. Мужчине было 63 года, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации от областной прокуратуры, город россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Отметим, что накануне в Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден частный жилой дом.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района от огня оккупантов пострадали восемь жилых домов и хозяйственные постройки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 370-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Фото: Олег Синегубов