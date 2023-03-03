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Факти / Надзвичайні події

Вчора окупанти обстріляли три райони на Харківщині: зруйновано зерносховище, є загибла

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вчора окупанти обстріляли три райони на Харківщині: зруйновано зерносховище, є загибла

Напередодні російський ворог знову гатив з артилерії та мінометів по прикордонних населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у селі Подоли Куп’янського району росіяни обстрілювали приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка.

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Також ракетами системи С-300 загарбники вдарили по Куп’янську. Там зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров’я.

Також у Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджено сільськогосподарське підприємство і зерносховище.

Нагадаємо, що 28 лютого російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Куп’янська. Там зруйновано житлові будинки та пошкоджено будівлю дитячого садка.

Фото: Олег Синєгубов

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