Март, 09 в 17:13

Суд вынес приговор еще одному российскому агенту, который проводил разведывательно-подрывную деятельность на восточном фронте.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

– По указаниям агрессора он осуществлял скрытое визуальное наблюдение и фотофиксацию мест расположения и перемещения подразделений Сил обороны. Прежде всего врага интересовали точные координаты позиций украинских войск в районе Северодонецка, — говорится в сообщении.

По данным следствия, оккупанты использовали эту информацию для прицельных ракетных ударов по военным объектам ВСУ.

Сейчас смотрят

За такое сотрудничество захватчики обещали своему агенту автомобиль, который они похитили у местного жителя.

– Как свидетельствуют данные следствия, злоумышленником является житель Северодонецка. В начале полномасштабного вторжения он был завербован представителем разведки российских оккупационных войск, который воевал в составе 2-го армейского корпуса южного военного округа ВС РФ, — рассказали в СБУ.

Для коммуникации с куратором агент использовал заранее отработанные анонимные мессенджеры.



Продался за авто: предатель из Северодонецка проведет 13 лет за решеткой / 5 фотографий

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по ч. 1. ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Суд назначил изменнику наказание – 13 лет лишения свободы.