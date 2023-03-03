12 лет за решеткой: суд вынес приговор летчику, бомбившему Харьковскую телебашню

Март, 03 в 12:53

Суд вынес приговор заместителю командира воинской части воздушных сил ВС РФ, который бомбил Харьковскую телебашню.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

– 6 марта 2022 года подозреваемый на российском боевом самолете пересек государственную границу Украины и совершил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове, — говорится в сообщении.

Следователи СБУ установили, что для проведения воздушной атаки враг применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

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– Самого летчика украинские защитники сбили сразу после того, как он сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан, — рассказали в СБУ.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил наказание в виде 12 лет заключения.



Напомним, на Ривненщине Служба безопасности Украины задержала диверсанта главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ), который пытался взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры областного центра, чтобы сорвать поставки иностранного вооружения.