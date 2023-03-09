Березень, 09 в 17:13

Суд виніс вирок ще одному російському агенту, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

– За вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сіверськодонецька, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ.

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За таку співпрацю загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя.

– Як свідчать дані слідства, зловмисником є мешканець Сіверськодонецька. На початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником розвідки російських окупаційних військ, який воював у складі 2-го армійського корпусу південного військового округу ЗС РФ, – розповіли в СБУ.

Для комунікації з куратором агент використовував заздалегідь відпрацьовані анонімні месенджери.

Продався за авто: зрадник із Сєвєродонецька проведе 13 років за ґратами / 5 фотографий

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1. ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Суд призначив зрадникові покарання – 13 років позбавлення волі.