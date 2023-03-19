Сожгла во время сеанса: в Ивано-Франковске массажистка убила клиентку

Март, 19 в 21:17

В Ивано-Франковске массажистке, которая во время работы случайно убила клиентку, суд дал испытательный срок.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

По данным суда, женщина в мае 2022 года принимала клиентку. Она во время вакуумного массажа, с использованием стеклянных банок, огня и спиртосодержащих веществ, разлила спирт на тело клиентки и пострадавшая загорелась. Клиентка массажистки получила ожоги и была госпитализирована в областную больницу, где скончалась.

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Обвиняемая вину признала и рассказала, что она во время массажа случайно разлила спиртосодержащие вещества, из-за чего произошло возгорание тела женщины. После чего она оказывала клиентке помощь и доставила ее в ожоговое отделение КНП Областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета.

Массажистка раскаялась в содеянном и просила ее строго не наказывать. Женщина признана виновной по ч.1 ст.119 УК Украины и приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.