Спалила під час сеансу: в Івано-Франківську масажистка вбила клієнтку

Березень, 19 в 21:17

В Івано-Франківську масажистці, яка під час роботи випадково вбила клієнтку, суд дав іспитовий термін.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

За даними суду, жінка у травні 2022 року приймала клієнтку. Вона під час вакуумного масажу, із використанням скляних банок, вогню та спиртовмісних речовин, розлила спирт на тіло клієнтки і потерпіла загорілась. Клієнтка масажистки отримала опіки та була госпіталізована до обласної лікарні, де померла.

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Обвинувачена провину визнала та розповіла, що вона під час масажу випадково розлила спиртовмісні речовини, через що сталося загорання тіла жінка. Після чого вона надавала клієнтці допомогу, і доправила її до опікового відділення КНП Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради.

Масажистка розкаялась у вчиненому та просила її суворо не карати. Жінку визнали винною за ч.1 ст.119 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік.