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Факты / Происшествия

Потеряла сознание и перестала дышать: в Польше внезапно умерла 12-летняя украинка

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
карета швидкої допомоги у Польщі
Фото: Depositphotos

В польском городе Устка в Поморском воеводстве 12-летняя девочка из Украины потеряла сознание и перестала дышать.

Несмотря на реанимационные мероприятия, которые длились более часа, спасти ее не удалось.

Служба скорой помощи была вызвана в 15:10 во вторник в квартиру на улице Легионов в Устке.

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– Нас известила жительница Устки, которая увидела, что ее 12-летняя дочь, с которой она находилась дома, потеряла сознание и перестала дышать, – рассказал представитель полиции Слупска Якуб Багинский.

Прибыв на место происшествия, спасатели начали реанимационные мероприятия. Позже к ним присоединились пожарные, которые привезли кислород, поскольку в машине скорой помощи он закончился.

Девочку реанимировали больше часа, но спасти ее не удалось.

Скриншот: Google Maps

Сейчас прокуратура расследует причину внезапной смерти подростка. Следователи назначили вскрытие тела. Матери девочки предоставили психолога, который владеет украинским языком.

Недавно стало известно о гибели в Британии 14-летней украинки. Девочку нашли без сознания на пляже в графстве Девон и доставили в больницу, где она умерла.

Источник: Wiadomości, I.pl

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