Потеряла сознание и перестала дышать: в Польше внезапно умерла 12-летняя украинка

Март, 08 в 14:38

В польском городе Устка в Поморском воеводстве 12-летняя девочка из Украины потеряла сознание и перестала дышать.

Несмотря на реанимационные мероприятия, которые длились более часа, спасти ее не удалось.

Служба скорой помощи была вызвана в 15:10 во вторник в квартиру на улице Легионов в Устке.

Сейчас смотрят

– Нас известила жительница Устки, которая увидела, что ее 12-летняя дочь, с которой она находилась дома, потеряла сознание и перестала дышать, – рассказал представитель полиции Слупска Якуб Багинский.

Прибыв на место происшествия, спасатели начали реанимационные мероприятия. Позже к ним присоединились пожарные, которые привезли кислород, поскольку в машине скорой помощи он закончился.

Девочку реанимировали больше часа, но спасти ее не удалось.

Сейчас прокуратура расследует причину внезапной смерти подростка. Следователи назначили вскрытие тела. Матери девочки предоставили психолога, который владеет украинским языком.

Недавно стало известно о гибели в Британии 14-летней украинки. Девочку нашли без сознания на пляже в графстве Девон и доставили в больницу, где она умерла.

Источник: Wiadomości, I.pl