Віддала підстригти, а забрала мертву тварину: у Білій Церкві у салоні померло цуценя
У Київській області власниця віддала підстригти цуценя, а забрала вже мертву тваринку.
Про це повідомила поліція Київщини.
Інцидент стався в одній з ветлікарень Білої Церкви.
Повідомляється, що до поліції звернулась 21-річна мешканка Білої Церкви та розповіла, що працівники ветлікарні вбили її цуценя, яке вона їм довірила підстригти. Тваринка померла у приміщенні салону.
Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 КК України – жорстоке поводження з тваринами.
Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.
Фото: поліція Київщини
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко