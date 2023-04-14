Віддала підстригти, а забрала мертву тварину: у Білій Церкві у салоні померло цуценя

У Київській області власниця віддала підстригти цуценя, а забрала вже мертву тваринку.

Про це повідомила поліція Київщини.

Інцидент стався в одній з ветлікарень Білої Церкви.

Повідомляється, що до поліції звернулась 21-річна мешканка Білої Церкви та розповіла, що працівники ветлікарні вбили її цуценя, яке вона їм довірила підстригти. Тваринка померла у приміщенні салону.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 КК України – жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.

Фото: поліція Київщини

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