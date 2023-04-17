В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні

В ніч проти 16 квітня у польському місті Легниця невідомий чоловік напав з ножем на трьох українок, одна з них загинула.

Про це повідомляє польське видання LCA.

– Слідчі встановили, що чоловік, ймовірно, зайшов до будівлі з метою пограбування. Ймовірно, його виявила 37-річна жінка, яку він смертельно поранив ножем. У неї були поранення грудної клітки та шиї. Потім зловмисник поранив її 14-річну доньку, яку розбудив крик матері, – пише видання.

Дівчинку доставили до лікарні з кількома пораненнями грудної клітки. У цій будівлі була ще одна жінка, яка отримала поранення руки.

Усі троє постраждалих – українки. Вони проживали в будинку ще з п’ятьма громадянами України.

Поліціянти знайшли нападника біля будинку в кущах. Під час обшуку в нього був закривавлений ніж. Нападником виявився 36-річний житель Легниці.

Також повідомляється, що чоловік у минулому був судимий за злочини проти власності.

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