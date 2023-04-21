Взрывы в Запорожской области 21 апреля 2023 — что известно о взрывах в пригороде Запорожья

Нуждается в проверкеЮля Захарченко, редактор ленты
В пригороде Запорожья прогремели взрывы: продолжается воздушная тревога
В Запорожской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что сейчас работают силы противовоздушной обороны.
Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и временно оккупированном Крыму.
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