Награду Золотой мяч в 2026 году получил Гарри Кейн, футболист сборной Англии и Баварии Мюнхен.

Торжественная 70-я церемония вручения Золотого мяча состоялась в Лондоне в театре Палладиум 26 октября.

Золотой мяч-2026 получил Кейн

Для 33-летнего Гарри Кейна это первый трофей Золотого мяча в карьере.

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Он стал пятым английским футболистом, удостоенным этой награды после сэра Стэнли Мэтьюза, сэра Бобби Чарлтона, Кевина Кигана (дважды) и Майкла Оуэна.

Второе место в голосовании занял француз Килиан Мбаппе, а третье – испанец Ламин Ямал.

Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча стала Алексия Путельяс, выступающая за сборную Испании и Барселону. Для нее это третья награда Золотого мяча в карьере после 2021 и 2022 годов.

Все лауреаты по версии France Football

лучший молодой футболист: вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал;

вингер Барселоны и сборной Испании лучшая молодая футболистка: полузащитница Барселоны и сборной Испании Вики Лопес;

полузащитница Барселоны и сборной Испании лучший бомбардир (мужчины): футболист сборной Англии и Баварии Мюнхен Гарри Кейн;

(мужчины): футболист сборной Англии и Баварии Мюнхен лучший бомбардир (женщины): футболистка сборной Мексики и ФК Пачука Шарлин Корраль;

(женщины): футболистка сборной Мексики и ФК Пачука лучший вратарь: футболист сборной Испании и Атлетик Бильбао Унаи Симон;

футболист сборной Испании и Атлетик Бильбао лучшая вратарь: футболистка сборной Испании и Барселоны Ката Колл;

футболистка сборной Испании и Барселоны лучший тренер (мужская команда): тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ;

(мужская команда): тренер сборной Испании ; лучший тренер (женская команда): тренер Барселоны Пере Ромеу;

(женская команда): тренер Барселоны лучший клуб (мужчины): ПСЖ;

(мужчины): лучший клуб (женщины): Барселона.

Также лауреатом премии имени Сократеса, присуждаемой за гуманитарную деятельность, стал Букайо Сака, которого наградили за деятельность за пределами футбольного поля.

Напомним, что в 2025 году награду Золотой мяч вручили Усману Дембеле из ПСЖ. Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча тогда стала испанка Айтана Бонмати.

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