Гарри Кейн стал обладателем Золотого мяча-2026
Награду Золотой мяч в 2026 году получил Гарри Кейн, футболист сборной Англии и Баварии Мюнхен.
Торжественная 70-я церемония вручения Золотого мяча состоялась в Лондоне в театре Палладиум 26 октября.
Золотой мяч-2026 получил Кейн
Для 33-летнего Гарри Кейна это первый трофей Золотого мяча в карьере.
Он стал пятым английским футболистом, удостоенным этой награды после сэра Стэнли Мэтьюза, сэра Бобби Чарлтона, Кевина Кигана (дважды) и Майкла Оуэна.
Второе место в голосовании занял француз Килиан Мбаппе, а третье – испанец Ламин Ямал.
Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча стала Алексия Путельяс, выступающая за сборную Испании и Барселону. Для нее это третья награда Золотого мяча в карьере после 2021 и 2022 годов.
Все лауреаты по версии France Football
- лучший молодой футболист: вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямал;
- лучшая молодая футболистка: полузащитница Барселоны и сборной Испании Вики Лопес;
- лучший бомбардир (мужчины): футболист сборной Англии и Баварии Мюнхен Гарри Кейн;
- лучший бомбардир (женщины): футболистка сборной Мексики и ФК Пачука Шарлин Корраль;
- лучший вратарь: футболист сборной Испании и Атлетик Бильбао Унаи Симон;
- лучшая вратарь: футболистка сборной Испании и Барселоны Ката Колл;
- лучший тренер (мужская команда): тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте;
- лучший тренер (женская команда): тренер Барселоны Пере Ромеу;
- лучший клуб (мужчины): ПСЖ;
- лучший клуб (женщины): Барселона.
Также лауреатом премии имени Сократеса, присуждаемой за гуманитарную деятельность, стал Букайо Сака, которого наградили за деятельность за пределами футбольного поля.
Напомним, что в 2025 году награду Золотой мяч вручили Усману Дембеле из ПСЖ. Лучшей футболисткой мира и обладательницей Золотого мяча тогда стала испанка Айтана Бонмати.