Украина введет режим прекращения огня в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это позволит провести гуманитарную операцию и оказать помощь мирным жителям города.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 26 октября.

Режим прекращения огня в Олешках

— Режим тишины устанавливается исключительно для гуманитарной операции: доставки помощи жителям, которые находятся в это время в городе, и подготовки к свободному передвижению гражданского населения из Олешек, — говорится в сообщении.

В Генштабе призвали граждан ответственно относиться к информации, которую они получают и распространяют.

Сейчас смотрят

Украинцев просят пользоваться официальными источниками и не доверять непроверенным сообщениям.

Кроме того, граждан призывают не разглашать данные о маршрутах, времени и местах передвижения людей и гуманитарных колонн.

В Силах обороны подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы помочь жителям Олешек. Украинские военные будут выполнять необходимые решения для обеспечения безопасности и спасения граждан Украины.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной. Оно предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

По словам американских чиновников, перемирие должно начаться 29 октября. Его цель — обеспечить доставку гуманитарной помощи и организовать эвакуацию гражданских.

Что известно о гуманитарной катастрофе в Олешках

Прямое сообщение Олешек с Херсоном было утрачено после того, как российские военные во время украинского контрнаступления в 2022 году взорвали Антоновский мост через Днепр.

В июне 2023 года город подвергся масштабному затоплению из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Сейчас дороги к Олешкам заминированы и находятся под контролем российских беспилотников. Доставлять продукты в город чрезвычайно сложно, из-за чего растет угроза голода среди местных жителей.

Глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко заявила, что город оказался на грани выживания. По ее словам, поставки продовольствия не осуществлялись с мая, ситуация остается критической.

Фото: Дмитрий Лубинец

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.