Взрывы в Киеве 26 октября: попадание возле метро, под обстрел попала скорая помощь
Взрывы в Киеве прогремели поздно вечером 26 октября. В Деснянском районе зафиксировано попадание возле станции метро.
Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 26 октября: какие последствия
— В Деснянском районе, предварительно, попадание возле одной из станций метро. Горит автомобиль, — написал Кличко.
Мэр добавил, что под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, которые направлялись на вызов. Предварительно, есть пострадавшие.
В 21:41 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из российского Брянска.
После этого поступило несколько сообщений о ракетах, которые движутся на Киев курсом из Черниговской области.
КГВА объявила красный уровень опасности и воздушную тревогу из-за баллистической угрозы.
Напомним, вечером 21 октября российские войска начали атаковать Киев и продолжили наносить баллистические удары ночью 22 октября.
По данным ГСЧС, в результате атаки погиб один человек, еще 22 пострадали, среди них четверо детей. Повреждения и пожары зафиксировали в шести районах столицы.
Россияне нанесли удар по историческому центру Киева баллистической ракетой Искандер, которая была оснащена кассетной боеголовкой К5.