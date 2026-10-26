Взрывы в Киеве прогремели поздно вечером 26 октября. В Деснянском районе зафиксировано попадание возле станции метро.

Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 26 октября: какие последствия

— В Деснянском районе, предварительно, попадание возле одной из станций метро. Горит автомобиль, — написал Кличко.

Мэр добавил, что под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, которые направлялись на вызов. Предварительно, есть пострадавшие.

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В 21:41 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из российского Брянска.

После этого поступило несколько сообщений о ракетах, которые движутся на Киев курсом из Черниговской области.

КГВА объявила красный уровень опасности и воздушную тревогу из-за баллистической угрозы.

Напомним, вечером 21 октября российские войска начали атаковать Киев и продолжили наносить баллистические удары ночью 22 октября.

По данным ГСЧС, в результате атаки погиб один человек, еще 22 пострадали, среди них четверо детей. Повреждения и пожары зафиксировали в шести районах столицы.

Россияне нанесли удар по историческому центру Киева баллистической ракетой Искандер, которая была оснащена кассетной боеголовкой К5.

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