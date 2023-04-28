Оккупанты устроили провокацию с обстрелом Донецка после ракетного удара по Умани
В оккупированном Россией Донецке прогремели взрывы.
Местные жители сообщают, что под обстрел попала остановка общественного транспорта и пассажирский автобус. Произошло это возле бывшего универсама Украина.
По словам очевидцев, нескольких человек удалось вытащить из автобуса. Он полностью сгорел.
Сейчас детали происшествия неизвестны, однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале опубликовал видео с места обстрела. На видео слышно, как люди говорят о семи жертвах, среди которых один ребенок.
Издание Новости Донбасса со ссылкой на так называемого мэра Донецка Алексея Кулемзина сообщает, что в результате взрывов семь человек погибли, более 10 получили ранения — их госпитализировали.
Российские пропагандисты уже успели обвинить Украину в обстреле автобусной остановки и призывают оккупационные войска к ответному удару.
Петр Андрющенко считает, что обстрелом Донецка россияне пытаются обеспечить себе моральное оправдание убийства гражданских в Украине.
Фото: скриншот из видео