В оккупированном Россией Донецке прогремели взрывы.

Местные жители сообщают, что под обстрел попала остановка общественного транспорта и пассажирский автобус. Произошло это возле бывшего универсама Украина.

По словам очевидцев, нескольких человек удалось вытащить из автобуса. Он полностью сгорел.

Сейчас детали происшествия неизвестны, однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале опубликовал видео с места обстрела. На видео слышно, как люди говорят о семи жертвах, среди которых один ребенок.

Издание Новости Донбасса со ссылкой на так называемого мэра Донецка Алексея Кулемзина сообщает, что в результате взрывов семь человек погибли, более 10 получили ранения — их госпитализировали.

Российские пропагандисты уже успели обвинить Украину в обстреле автобусной остановки и призывают оккупационные войска к ответному удару.

Петр Андрющенко считает, что обстрелом Донецка россияне пытаются обеспечить себе моральное оправдание убийства гражданских в Украине.

Фото: скриншот из видео

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