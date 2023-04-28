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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти влаштували провокацію з обстрілом Донецька після ракетного удару по Умані

Донецьк обстріл автобус

В окупованому Росією Донецьку пролунали вибухи.

Місцеві жителі повідомляють, що під обстріл потрапила зупинка громадського транспорту та пасажирський автобус. Сталося це біля колишнього універсаму Україна.

За словами очевидців, кількох людей вдалося витягнути з автобуса. Він вщент згорів.

Зараз деталі події невідомі, проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео з місця обстрілу. На відео чути, як люди говорять про сімох жертв, серед яких одна дитина.

Видання Новини Донбасу із посиланням на так званого мера Донецька Олексія Кулемзіна повідомляє, що в результаті вибухів сім людей загинуло, понад 10 отримали поранення – їх госпіталізували.

Російські пропагандисти вже встигли звинуватити Україну в обстрілі автобусної зупинки і закликають окупаційні війська до удару у відповідь.

Петро Андрющенко вважає, що обстрілом Донецька росіяни намагаються забезпечити собі моральне виправдання вбивства цивільних в Україні.

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Фото: скриншот із відео

Вибух, Донецьк
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