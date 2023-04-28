Сегодня под утро Российская Федерация совершила очередное военное преступление, акт терроризма — выпустила 23 ракеты по Украине. Защитникам неба удалось сбить 21 ракету типов Х-101/Х-555, а также два ударных дрона.

Однако есть и попадания в гражданские объекты — жилые дома. Погибли люди.

Умань

Обновлено 10:12. В МВД Украины сообщили, что спасатели из-под завалов достали еще три тела погибших уманчан. По состоянию на 10:05 количество погибших от российской атаки возросло до 10 человек.

По состоянию на 09:00 количество погибших в Умани возросло до шести, в больнице — девять человек.

Игорь Табурец, глава Черкасской ОВА, сообщил, что по состоянию на 06:19 в результате ракетной атаки по Умани в больницу доставили пятерых пострадавших. За час количество раненых возросло до восьми человек, и, к сожалению, погибли три человека.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате ракетного удара по Умани повреждены около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди.

Днепр

Еще одна вражеская ракета попала в частный дом в Днепре, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

К сожалению, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Три человека пострадали: 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали. 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, в Днепре российская ракета разрушила и здание частного предприятия. Там возник пожар, его уже потушили.

Пожарные работают на другом объекте, который изуродован из-за вражеской атаки. Горит строительная база. Пламя охватило 400 кв. м.

Пострадала 70-летняя женщина. Врачи оказали ей помощь — женщина будет лечиться дома.

Киевщина

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что несмотря на то, что защитники Киевской области уничтожили все вражеские ракеты, которые были направлены на регион, все же обломок попал в многоэтажку в городе Украинка. Пострадала 13-летняя девочка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя российская ракетная атака должна получить справедливый ответ от Украины и мира.

— Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают, — подчеркнул глава государства.

Фото: Сергій Лисак, Володимир Зеленський, Андрій Небитов, Ігор Табурець

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