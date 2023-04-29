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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Із 23 загиблих – шестеро дітей: в Умані завершено рятувальну операцію

Умань - рятувальна операція
Фото: МВС

У суботу, 29 квітня, в місті Умань завершилася пошуково-рятувальна операція на місці удару російської ракети по багатоповерхівці. Було виявлено тіла 23 загиблих людей, з них шестеро – діти.

Про це поінформували в Міністерстві внутрішніх справ України.

– Внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) і троє дівчаток (8, 11 та 14 років), – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам, поліцейським і волонтерам вдалося врятувати з-під завалів 17 людей. Під час операції була залучена важка техніка та спецзасоби.

Слідчі та криміналісти ідентифікували всіх 23 загиблих. Був організований спеціальний штаб, у якому родичі могли здати біологічні зразки для ДНК-експертизи. Ще дві жінки досі вважаються безвісти зниклими.

Унаслідок ракетного удару військ РФ поранень зазнали дев’ятеро людей. Вони були госпіталізовані.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував усім службам, залученим до пошуку людей і ліквідації наслідків російського теракту, а також жителям міста, які допомагали розбирати завали.

Раніше сьогодні повідомлялося про збільшення до п’яти кількості загиблих в Умані дітей. Станом на вечір було ідентифіковано ще одну загиблу дитину.

Як відомо, вранці 28 квітня, близько 04:30, російські війська завдали ракетного удару по місту Умань (Черкаська область), застосувавши крилаті ракети. Окупанти поцілили в житлову багатоповерхівку.

Момент влучання російської крилатої ракети Х-101 в будинок зафіксували очевидці.

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Джерело: МВС
Війна в Україні, загиблі, МВС, Ракетні удари Росії, Умань
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