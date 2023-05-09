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Валентина Летяк, редактор ленты

Двух российских танкистов, обстрелявших больницу в Тростянце, приговорили к 11 годам

Лікарня в Тростянці
Фото: ГБР

Двух российских военных, которые в марте 2022 года из танка прицельно обстреляли больницу в Тростянце Сумской области, заочно приговорили к 11 годам тюрьмы.

Следователи ГБР установили, что во время временной оккупации области 18 марта командир танка 1 танкового взвода 5 танковой роты 2 танкового батальона 1 гвардейского танкового полка Чертковский 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, младший сержант Петр Смирнов отдал преступный приказ обстрелять больницу 125-миллиметровым снарядом.

А выполнил его рядовой Айнур Мухаметханов, который был наводчиком-оператором танка.

Російські танкісти

В этот момент в здании больницы были медработники и пациенты, в том числе беременные женщины. Именно в момент атаки одна из них рожала двойню.

Тростянецкий райсуд 9 мая признал младшего сержанта Смирнова и рядового Мухаметханова виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ). Отдельно судьи приняли решение о взыскании с РФ убытков, причиненных антигуманными действиями ее военных.

Они бросили танк, убегая из Сумской области. Украинские военные отремонтировали его и теперь используют на поле боя против оккупантов.

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Источник: ГБР
Армия России, Война в Украине, Військові злочини, ГБР, Російська агресія, Сумская область, Тростянец
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