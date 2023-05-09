Двох російських танкістів, які обстріляли лікарню у Тростянці, засуджено до 11 років

Двох російських військових, які у березні 2022 року із танка прицільно обстріляли лікарню у Тростянці Сумської області, заочно засуджено до 11 років в’язниці.

Слідчі ДБР встановили, що під час тимчасової окупації області 18 березня командир танка 1 танкового взводу 5 танкової роти 2 танкового батальйону 1 гвардійського танкового полку Чертківський 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, молодший сержант Петро Смірнов віддав злочинний наказ обстріляти лікарню 125-міліметровим снарядом.

А виконав його рядовий Айнур Мухаметханов, який був навідником-оператором танка.

У цей момент в будівлі лікарні були медпрацівники та пацієнти, зокрема вагітні жінки. Саме в момент атаки одна із них народжувала двійню.

Тростянецький райсуд 9 травня визнав молодшого сержанта Смірнова та рядового Мухаметханова винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). Окремо судді ухвалили рішення про стягнення з РФ збитків, завданих антигуманними діями її військових.

Вони кинули танк, тікаючи з Сумської області. Українські військові відремонтували його і тепер використовують на полі бою проти окупантів.

Джерело : ДБР

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