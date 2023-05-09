Двох російських танкістів, які обстріляли лікарню у Тростянці, засуджено до 11 років
Двох російських військових, які у березні 2022 року із танка прицільно обстріляли лікарню у Тростянці Сумської області, заочно засуджено до 11 років в’язниці.
Слідчі ДБР встановили, що під час тимчасової окупації області 18 березня командир танка 1 танкового взводу 5 танкової роти 2 танкового батальйону 1 гвардійського танкового полку Чертківський 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, молодший сержант Петро Смірнов віддав злочинний наказ обстріляти лікарню 125-міліметровим снарядом.
А виконав його рядовий Айнур Мухаметханов, який був навідником-оператором танка.
У цей момент в будівлі лікарні були медпрацівники та пацієнти, зокрема вагітні жінки. Саме в момент атаки одна із них народжувала двійню.
Тростянецький райсуд 9 травня визнав молодшого сержанта Смірнова та рядового Мухаметханова винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ). Окремо судді ухвалили рішення про стягнення з РФ збитків, завданих антигуманними діями її військових.
Вони кинули танк, тікаючи з Сумської області. Українські військові відремонтували його і тепер використовують на полі бою проти окупантів.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников