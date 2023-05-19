Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Херсоне раздаются взрывы: предварительно, атака по Корабельному району и пригороду
В Херсоне прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, оккупанты осуществляют атаку по Корабельному району и пригороду.
Местные Telegram-каналы сообщают, что около 00:20 РФ снова атаковали Корабельный район и пригород Херсона.
По предварительным данным, работает ствольная артиллерия врага с направления временно оккупированной Голой Пристани. Информация требует уточнения.
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