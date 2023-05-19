У Херсоні лунають вибухи: попередньо, атака по Корабельному району і передмістю

У Херсоні прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, окупанти здійснюють атаку по Корабельному району і передмістю.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що близько 00:20 РФ знову атакували Корабельний район та передмістя Херсону.

За попередніми даними, працює ствольна артилерія ворога з напрямку тимчасово окупованої Голої Пристані. Інформація потребує уточнення.

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