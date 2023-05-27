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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Загибель нацгвардійця в Києві: у судді примусово відібрали біологічні зразки

ДТП на блокпосту в Києві

У судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, примусово відібрали біологічні зразки та направили на експертизу.

Про це сьогодні повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Експертиза має встановити, чи перебував суддя у стані алкогольного сп’яніння на момент скоєння смертельної ДТП.

– Вчора, за клопотанням прокуратури, у судді примусово відібрали біологічні зразки. Наразі вони направлені експертам для дослідження. Результати мають надійти найближчим часом, – наголосила Максимець.

За її даними, вже сьогодні Вища рада правосуддя розгляне подання прокуратури про дозвіл на утримання Тандира під вартою. Якщо ВРП визнає доводи прокурорів обґрунтованими, сторона обвинувачення проситиме суд обрати судді запобіжний захід.

Що відомо про смертельну ДТП

Близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві.

Нацгвардієць від зазнаних травм загинув на місці. Суддю затримали.

За даними прокуратури, одразу після ДТП суддя відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин, хоча “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”. Саме тому прокурори вдалися до примусового відібрання зразків.

Олексію Тандиру вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Коли відбудеться прощання із загиблим військовим

Прощання із загиблим нацгвардійцем Вадимом Бондаренком відбудеться у неділю, 28 травня, у місті Тальне (Черкаська область), звідки він родом.

Церемонія запланована о 12:30 біля пам’ятника Героям Небесної Сотні та захисникам України.

Як відомо, у загиблого бійця залишилося троє дітей: двоє всиновлених, а також рідна дворічна донька.

Батько та брат Вадима Бондаренка захищають Україну на фронті.

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Джерело: Facebook-сторінка Надії Максимець

Фото: Київська міська прокуратура

ДТП, ДТП у Києві, Київ, Нацгвардія, Прокуратура, суддя
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