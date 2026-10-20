В течение 19 октября и в ночь на 20 октября украинские военные нанесли серию ударов по военным объектам российской армии в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удары по военным объектам РФ 19–20 октября: что известно

По информации Генштаба, украинские военные поразили пункт управления российского подразделения возле Федоровки в Запорожской области.

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Кроме того, под удар попало ремонтное подразделение армии РФ в районе Кальмиуского в Донецкой области.

В Генштабе объяснили, что поражение таких объектов затрудняет российским войскам ремонт поврежденной техники и ее возвращение на фронт.

Также Силы обороны атаковали склады материально-технических средств оккупантов в трех населенных пунктах:

Крипенский в Луганской области;

Ровнополь в Донецкой области;

Лагидное в Запорожской области.

Кроме того, украинские защитники нанесли удары по местам сосредоточения личного состава российской армии.

В частности, в Запорожской области под удар попали позиции оккупантов возле Рыбаловки, Басани, Федоровки и Николаевки.

В Донецкой области были поражены места сосредоточения российских войск в районах Зеленого Гая, Горловки и Селидового.

В Луганской области украинские военные атаковали скопления оккупантов возле Сватового.

В Генеральном штабе подчеркнули, что удары по ключевым военным целям российской армии будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Информацию о масштабах повреждений и потерях российских войск пока не уточняют.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 700 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.