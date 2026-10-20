В ночь на 20 октября Россия массированно атаковала Украину 165 беспилотниками разных типов, большинство из которых были реактивными. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, склады, а также объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.

По данным Министерства энергетики Украины, ночью и утром российские войска атаковали энергетические объекты сразу в семи областях — Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой. В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения.

Кроме того, последствия российских атак зафиксировали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской областях, на Волыни, в Сумской и Николаевской областях. В ряде регионов возникли пожары, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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Подробнее о последствиях массированной атаки на Украину 20 октября читай в материале Факти ICTV.

Атака на Украину 20 октября: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 октября, начиная с 18:00 19 октября, российские войска атаковали Украину 165 беспилотниками разных типов.

Для воздушного нападения противник использовал ударные дроны Shahed, S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, а также дроны-имитаторы типа Пародия.

Из общего количества запущенных дронов 105 были реактивными Shahed.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 115 вражеских беспилотников, среди которых 73 реактивных Shahed, а также дроны Гербера и БпЛА других типов.

При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 30 местах. Еще в 13 местах упали обломки сбитых беспилотников.

Последствия атаки на Харьковскую область

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Изюм в Харьковской области ударными беспилотниками.

Под ударами оказались жилой сектор и гражданская инфраструктура города.

По данным ГСЧС и Изюмской городской военной администрации, в результате попаданий возникли четыре очага пожаров.

На территориях частных домовладений горели жилые дома, хозяйственные и приусадебные постройки.

Кроме того, российский удар привел к разрушениям и пожару в здании Управления образования Изюмского городского совета.

Также повреждены жилые и другие здания, а также легковые автомобили.

В результате атаки пострадали пять человек. У них зафиксировали острую стрессовую реакцию. Всем оказывают необходимую помощь.

Несмотря на угрозу повторных ударов, на местах работали подразделения ГСЧС, в частности офицеры-спасатели общины.

Последствия атаки на Днепропетровскую область

Утром 20 октября российские войска атаковали пригород Днепра.

По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, под ударом оказались складские помещения. В результате атаки возник пожар.

По обновленной информации, число раненых возросло до четырех.

Двое пострадавших находятся в больнице. 33-летний мужчина получил ожоги всего тела и находится в крайне тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший, 30-летний мужчина, тоже получил ожоги. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Кроме того, во время ударов по пригороду Днепра были повреждены частные дома. В частности, повреждены крыши, выбиты окна и повреждены заборы.

Информация об окончательных последствиях атаки уточняется.

Последствия атаки на Киевскую область

Утром 20 октября российский беспилотник атаковал район возле автодороги Киев — Одесса в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров.

В результате удара загорелись два легковых автомобиля.

По данным Киевской областной прокуратуры и ГСЧС, погибли три человека, еще четверо получили травмы.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения беспилотника возле АЗС в Голосеевском районе столицы, на границе с Киевской областью, погиб один человек, а шестеро пострадали.

Из-за российской атаки движение транспорта на этом участке автодороги Киев — Одесса ограничили.

На месте работают прокуроры, следователи СБУ и другие оперативные службы. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Кроме того, вечером 19 октября российские войска атаковали производственно-складское здание в Обуховском районе Киевской области.

На территории предприятия возник пожар, который спасатели потушили.

По обновлённым данным ГСЧС, в результате этого удара погибли три человека — мужчина и две женщины. Их тела обнаружили во время ликвидации последствий атаки.

Еще шесть человек получили ранения.

На месте продолжается разбор завалов.

Последствия атаки на Львовскую область

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Львовскую область реактивными беспилотниками.

По информации областных властей, под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры в разных районах области.

На территории Солонковской общины повреждены крыши жилого дома и двух дачных домов.

Вражеские беспилотники летели на большой скорости и часто меняли курс. Работу противовоздушной обороны затруднял туман.

Несмотря на сложные условия, украинские защитники уничтожали вражеские цели.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки на Хмельницкую область

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Хмельницкую область.

В Шепетовском районе в результате удара повреждена церковь.

В частности, повреждения получили фасад здания, окна и колокольня.

Кроме того, российские войска атаковали одно из предприятий области. На месте работают соответствующие службы.

По предварительной информации, погибших и раненых нет.

Последствия атаки на Сумскую область

Около 02:00 20 октября российские беспилотники атаковали Сумы.

В Заречном районе города зафиксировали два попадания вражеских дронов, один из которых, по предварительным данным, был типа Shahed.

Под ударами оказались многоквартирный жилой дом и складское помещение.

На обоих местах возникли пожары, которые спасатели локализовали.

Кроме того, российские беспилотники попали в нежилые помещения в Сумской и Роменской общинах.

Из-за угрозы повторных ударов спасатели были вынуждены временно приостановить работы и уйти в безопасные места. Впоследствии очаги возгорания ликвидировали.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Последствия атаки на Тернопольскую область

В ночь на 20 октября российские беспилотники несколько раз входили в воздушное пространство Тернопольской области.

По данным областных властей, под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры.

В Кременецком районе повреждены три энергетических объекта, а в Чортковском районе — частные дома.

На поврежденных объектах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

По состоянию на 08:00 информации о пострадавших не поступало.

Последствия атаки на Одесскую область

В ночь на 20 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.

По данным ДТЭК, под ударами оказались сразу три энергетических объекта компании.

В результате атаки в отдельных районах области возникли перебои с электроснабжением.

Часть домов уже удалось снова подключить к электросети, однако 32,7 тыс. семей остаются без света.

Критическая инфраструктура работает от резервных источников питания. Энергетики продолжают восстановительные работы.

Кроме того, утром 20 октября российские войска нанесли удар по административному зданию в Одесском районе.

В результате атаки разрушена крыша и повреждены внутренние помещения здания.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Последствия атаки на Ровенскую область

В ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Ровенскую область.

В результате ударов во многих населённых пунктах региона возникли перебои с электроснабжением.

В частности, проблемы со светом зафиксировали в Дубенском районе. Впоследствии электроснабжение там восстановили.

Кроме того, в жилом районе в результате атаки выбило окна.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения в других населенных пунктах области.

Последствия атаки на Николаевскую область

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Николаев ракетой Бандероль.

По данным областных властей, в результате удара ранение получила 77-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте.

Также повреждены фасад и окна многоквартирного жилого дома и уничтожены три легковых автомобиля.

Накануне днем российские войска атаковали Николаев беспилотниками Shahed. В результате ударов повреждено 11 частных домов. Люди не пострадали.

Кроме того, за последние сутки российские FPV-дроны атаковали Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района.

В селе Дмитровка поврежден частный дом. По предварительной информации, пострадавших нет.

В целом за сутки под ударами находились объекты энергетической и промышленной инфраструктуры области.

Последствия атаки на Житомирскую область

За последние сутки, в ночь на 20 октября и утром российские войска нанесли ряд ударов по гражданским объектам Житомирской области.

По данным областных властей, под ударами оказались объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры.

В частности, поврежден строительный супермаркет в Житомирской общине, железнодорожный вокзал в Овруцкой общине и железнодорожные пути в Олевской общине.

В результате атак возникли пожары. Спасатели устраняют последствия попаданий, в частности продолжается тушение одного из очагов возгорания.

Саперы ГСЧС обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки на Волынь

В ночь на 20 октября российские войска массированно атаковали Волынскую область реактивными беспилотниками типа Shahed.

По данным областных властей, вражеские дроны входили в воздушное пространство региона практически каждый час. Всего над Волынью зафиксировали около 15 беспилотников, несколько из которых впоследствии улетели в сторону Львовской области.

Основными целями российских ударов стали объекты электроэнергетики и гражданской инфраструктуры. Больше всего атак этой ночью пришлось на Ковель.

В городе повреждена частная станция технического обслуживания автомобилей и стоянка грузовиков с полуприцепами.

Кроме того, зафиксировано попадание на территории торгового центра Эпицентр, где повреждены складские помещения.

Несмотря на интенсивность российских атак, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В результате ударов возникли перебои с электроснабжением. В то же время по состоянию на 09:00 почти вся область обеспечена электроэнергией. Без света оставались лишь несколько населенных пунктов Луцкого района.

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