Анастасия Кожушко, редактор ленты
Ураган повредил контактную сеть на Дарнице: некоторые районы Киева остались без света
Из-за неблагоприятных погодных условий в столице повредило контактную линию электросетей.
На горячей линии ДТЭК сообщили, что аварийные отключения действуют в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском районах из-за непогоды.
– Специалисты уже работают над устранением проблем, – сообщили в ведомстве.
Также из-за повреждения электросетей задерживается городская электричка.
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