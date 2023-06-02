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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ураган повредил контактную сеть на Дарнице: некоторые районы Киева остались без света

світло електрик енерго

Из-за неблагоприятных погодных условий в столице повредило контактную линию электросетей.

На горячей линии ДТЭК сообщили, что аварийные отключения действуют в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском районах из-за непогоды.

– Специалисты уже работают над устранением проблем, – сообщили в ведомстве.


Также из-за повреждения электросетей задерживается городская электричка.

Ураган повредил контактную сеть на Дарнице: некоторые районы Киева остались без света

Фото: Тelegram/ Мій Київ

Ураган повредил контактную сеть на Дарнице: некоторые районы Киева остались без света

Фото: Тelegram/ Мій Київ

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електроенергетика

відключення світла, электроэнергия, Київ, Негода
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