Непогода вызвала обесточивание потребителей в 12 областях — Укрэнерго

Март, 29 в 11:46

Из-за непогоды и повреждений в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Указано, что речь идет о Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях.

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Ремонтные бригады облэнерго работают над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения.

— Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Импорт электроэнергии на несущественном уровне, — говорится в сообщении.

Укрэнерго указывает, что из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена.

В Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей в результате неоднократных атак россиян увеличивается объем ограничения потребления.

Также из-за роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской области и Киеве.

— Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно страдают от обстрелов россиян и повреждаются сети электроснабжения, — добавляет энергокомпания.

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Источник: Укрэнерго