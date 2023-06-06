Ні водою, ні ракетами терористи не зупинять Україну – Зеленський про підрив ГЕС

Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.

Так, на підрив Каховської дамби відреагував президент України Володимир Зеленський.

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– Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну, – запевнив глава держави.

Глава держави зазначив, що скликав засідання Ради національної безпеки та оборони, запевнив, що до робіт залучено всі служби та закликав людей поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

Зауважимо, що 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

У Херсонській області вже почалась евакуація жителів небезпечних районів.

Крім того, 6 червня Повітряні сили знищили всі 35 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, якими росіяни атакували Україну із о пів на першу ночі до четвертої ранку.

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