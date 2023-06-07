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Татьяна Забожко, редактор ленты

Состояние конструкции дамбы еще больше ухудшится в ближайшие дни – разведка Британии

Каховська ГЕС

В ближайшие несколько дней после подрыва Каховской ГЭС состояние конструкции дамбы, предположительно, еще больше ухудшится.

Это станет причиной новых затоплений, прогнозируют в разведке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве предполагают, что Запорожская атомная электростанция, расположенная в 120 км от дамбы, вряд ли столкнется с неотложными дополнительными проблемами безопасности после того, как в водохранилище упадет уровень воды.

Напомним, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Британские разведчики утверждают, что уже около 12:00 6 июня была снесена вся восточная часть дамбы и большая часть гидро- и коммунальной инфраструктуры.

Перед разрушением, добавляют в разведке Минобороны, уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высоким.

Поэтому масштабы затопления ниже по течению столь значительны.

Добавим, что по состоянию на утро 7 июня на правобережной Херсонской области затоплено уже 1 852 дома.

Ночью началось подтопление Белозерской общины, до которой накануне вода еще не добиралась.

В Херсонской ОВА прогнозируют, что в ближайшие 20 часов уровень воды увеличится еще ориентировочно на метр.

К семи утра 7 июня в Николаевской области из-за повышения уровня воды в реке Ингулец после подрыва ГЭС разрушен мост в Елизаветовке и полностью затоплен пешеходный мост в Галагановке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Укргидроэнерго

Каховська ГЕС
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