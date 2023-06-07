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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Стан конструкції дамби ще більше погіршиться в найближчі дні – розвідка Британії

Каховська ГЕС

У найближчі кілька днів після підриву Каховської ГЕС стан конструкції дамби, імовірно, ще більше погіршиться.

Це стане причиною нових затоплень, прогнозують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Натомість у британському оборонному відомстві припускають, що Запорізька атомна електростанція, що розташована за 120 км від дамби, навряд чи стикнеться з невідкладними додатковими проблемами безпеки після того, як у водосховищі впаде рівень води.

Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.

За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Британські розвідники стверджують, що уже близько 12:00 6 червня було знесено всю східну частину дамби та більшу частину гідро- та комунальної інфраструктури.

Перед руйнуванням, додають у розвідці Міноборони, рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим.

Через це масштаби затоплення нижче за течією є настільки значними.

Додамо, що станом на ранок 7 червня на правобережній Херсонщині затоплено вже 1 852 будинки.

Уночі почалося підтоплення Білозерської громади, до якої напередодні вода ще не діставалася.

В Херсонській ОВА прогнозують, що в найближчі 20 годин рівень води збільшиться ще орієнтовно на метр.

До сьомої ранку 7 червня в Миколаївській області через підвищення рівня води в річці Інгулець після підриву ГЕС зруйновано міст у Єлизаветівці та повністю затоплено пішохідний міст у Галаганівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Укргідроенерго

Каховська ГЕС
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