Стан конструкції дамби ще більше погіршиться в найближчі дні – розвідка Британії
У найближчі кілька днів після підриву Каховської ГЕС стан конструкції дамби, імовірно, ще більше погіршиться.
Це стане причиною нових затоплень, прогнозують у розвідці Міноборони Великої Британії.
Натомість у британському оборонному відомстві припускають, що Запорізька атомна електростанція, що розташована за 120 км від дамби, навряд чи стикнеться з невідкладними додатковими проблемами безпеки після того, як у водосховищі впаде рівень води.
Нагадаємо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС близько 02:30 6 червня.
За даними Укргідроенерго, підрив стався всередині машинної зали.
Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
Британські розвідники стверджують, що уже близько 12:00 6 червня було знесено всю східну частину дамби та більшу частину гідро- та комунальної інфраструктури.
Перед руйнуванням, додають у розвідці Міноборони, рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим.
Через це масштаби затоплення нижче за течією є настільки значними.
Додамо, що станом на ранок 7 червня на правобережній Херсонщині затоплено вже 1 852 будинки.
Уночі почалося підтоплення Білозерської громади, до якої напередодні вода ще не діставалася.
В Херсонській ОВА прогнозують, що в найближчі 20 годин рівень води збільшиться ще орієнтовно на метр.
До сьомої ранку 7 червня в Миколаївській області через підвищення рівня води в річці Інгулець після підриву ГЕС зруйновано міст у Єлизаветівці та повністю затоплено пішохідний міст у Галаганівці.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Укргідроенерго