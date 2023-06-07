Подрыв Каховской ГЭС: начали разрушаться мосты в Николаевской области
К семи утра 7 июня в Николаевской области из-за повышения уровня воды в реке Ингулец разрушен мост в селе Елизаветовка.
Пешеходный мост в Галагановке полностью затоплен.
По словам начальника Снегиревской городской военной администрации Ивана Кухты, пока открыто сообщение между Снегиревкой и селами Васильевка, Евгеньевка, Павловка и Тамарино.
Отметим, что около 22.30 6 июня в Снегиревке начались проблемы с водоснабжением после подтопления части городских скважин.
Глава ГВА призвал людей, начиная с 7 июня, воздержаться от полива огородов и приусадебных участков водой из городской водопроводной сети, а также попросил не употреблять некипяченую воду.
К 17:00 6 июня уровень воды в Ингульце уже был повышен ориентировочно на 60 см.
Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.
По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.
В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
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Источник: Иван Кухта
Фото: Иван Кухта