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Татьяна Забожко, редактор ленты

Подрыв Каховской ГЭС: начали разрушаться мосты в Николаевской области

Міст біля села Галаганівка Миколаївської області 6 червня 2023

К семи утра 7 июня в Николаевской области из-за повышения уровня воды в реке Ингулец разрушен мост в селе Елизаветовка.

Пешеходный мост в Галагановке полностью затоплен.

По словам начальника Снегиревской городской военной администрации Ивана Кухты, пока открыто сообщение между Снегиревкой и селами Васильевка, Евгеньевка, Павловка и Тамарино.

Снігурівська громада

Отметим, что около 22.30 6 июня в Снегиревке начались проблемы с водоснабжением после подтопления части городских скважин.

Снігурівка

Глава ГВА призвал людей, начиная с 7 июня, воздержаться от полива огородов и приусадебных участков водой из городской водопроводной сети, а также попросил не употреблять некипяченую воду.

К 17:00 6 июня уровень воды в Ингульце уже был повышен ориентировочно на 60 см.

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС около 02:30 6 июня.

По данным Укргидроэнерго, подрыв произошел внутри машинного зала.

В результате этого Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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Каховська ГЕС

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Кухта

Фото: Иван Кухта

Каховська ГЕС
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