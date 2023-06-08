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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ми вже не можемо робити водозабір для ЗАЕС: Укргідроенерго про ситуацію в Каховському водосховищі

Каховська ГЕС
Фото: Офіс генпрокурора

Під водою повністю перебуває вже половина Каховської гідроелектростанції, а друга половина – на 70%. Це критичний рівень, коли вже не можна робити водозабір до населених пунктів та для Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив генеральний директор Приватного акціонерного товариства Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Під водою повністю перебуває вже половина станції. Друга половина – на 70% у воді. Земляна ставка між шлюзом та станцією теж уся під водою і підлягає розмиву. Звичайно, ми розуміємо, що йде розмив гідроспоруди. Рівень в Каховському водосховищі на цю годину вже 12,50. Це нижче мертвої точки – 12,70, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти та для ЗАЕС, для прокачки в їхні ставки води для охолодження, – розповів директор Укргідроенерго.

Ігор Сирота розповів, що витік води з Каховського водосховища ще може тривати орієнтовно сім чи вісім днів.

– Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, до низу, до дна, тоді ми розуміємо, що це буде русло річки, яке було до затоплення Каховського водосховища. Ширина, яка до підриву була 3,5 км – стане 1-1,2 км, а глибина, ми передбачаємо, не більше ніж 3 м. Будемо бачити, наскільки внизу зруйнована дамба. Процес ще може тривати близько 7-8 днів, – стверджує він.

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