У Польщі п’яний водій збив 14-річного українця – хлопець помер у лікарні

У Польщі у лікарні помер 14-річний українець, якого збив п’яний водій.

Про це повідомляє InPoland з посиланням на речницю польського міста Шамотул Сандру Чуду.

За словами речника великопольської поліції Анджея Боровяка, ДТП сталася на дорозі у Шамотульському повіті Великопольського воєводства. Водій Seicento намагався знизити швидкість, коли вгледів двох людей на велосипедах на узбіччі. У нього ззаду врізався Passat, і від удару машину відкинуло у зустрічну Corsa, а водій Passat збив велосипедистів.

Унаслідок ДТП п’ятьох людей було доправлено до лікарні, серед них був один з велосипедистів – 14-річний громадянин України. Хлопець помер у лікарні.

Поліція встановила, що водій автомобіля Passat перебував у нетверезому стані. В організмі чоловіка виявили 1,6 проміле алкоголю. Водія затримали.

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