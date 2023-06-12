У Польщі п’яний водій збив 14-річного українця – хлопець помер у лікарні
У Польщі у лікарні помер 14-річний українець, якого збив п’яний водій.
Про це повідомляє InPoland з посиланням на речницю польського міста Шамотул Сандру Чуду.
За словами речника великопольської поліції Анджея Боровяка, ДТП сталася на дорозі у Шамотульському повіті Великопольського воєводства. Водій Seicento намагався знизити швидкість, коли вгледів двох людей на велосипедах на узбіччі. У нього ззаду врізався Passat, і від удару машину відкинуло у зустрічну Corsa, а водій Passat збив велосипедистів.
Унаслідок ДТП п’ятьох людей було доправлено до лікарні, серед них був один з велосипедистів – 14-річний громадянин України. Хлопець помер у лікарні.
Поліція встановила, що водій автомобіля Passat перебував у нетверезому стані. В організмі чоловіка виявили 1,6 проміле алкоголю. Водія затримали.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова