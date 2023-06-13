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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Я в стекле, не могу подняться: жители пятиэтажки в Кривом Роге о пережитой атаке РФ

Я в стекле, не могу подняться: жители пятиэтажки в Кривом Роге о пережитой атаке РФ
Фото: Офис генпрокурора

Очевидцы ракетного обстрела Россией пятиэтажки в Кривом Роге в ночь на 13 июня рассказали журналистам подробности трагедии. В частности люди вспоминают сильный взрыв и говорят, что с собой успели взять только минимальный набор вещей.

Мать и дочь, Людмила и Татьяна, в комментарии ресурсу Новости. LIVE рассказали, что успели взять воду, заранее приготовленные вещи и выскочили на улицу.

– Мы быстро выскочили, успели только сумки (взять, – Ред.), заранее приготовленные, несколько бутылок воды – и все, – рассказала одна из женщин.

Другая очевидица добавила, что ничего не видела, потому что все было в дыму. Кроме того, по словам пострадавшей, она сразу услышала серию взрывов.

— Я в стекле, а оно второй раз что-то бахнуло, третий… Я не могу подняться, а оно дальше на меня сыпется. Так, как учили, тревожный чемодан у дверей… документы. Не дождутся, – вспоминает женщина.

Она отметила, что не видела других пострадавших, потому что Россия ударила по городу ночью.

— Я не видела, потому что у меня все лицо заливала кровь, — поделилась пострадавшая.

В то же время другая жительница Кривого Рога, которая живет по соседству с домом, куда попала российская ракета, рассказала, что была шокирована громкостью взрыва, который услышала в эту страшную ночь.

– Я слышала звук… Стекло посыпалось. Потом взрыв такой страшный, что невозможно. Я кричу: дед, дед! Он не отзывается. Я потихоньку поднялась, и он поднялся. Смотрю, палец держит, и на ноге стекло — его, скорее всего, задело.

Источник: Суспільне
Война в Украине, Кривой Рог, Російська агресія
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Оксана Михайлова
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