Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ
Очевидці ракетного обстрілу РФ п’ятиповерхівки у Кривому Розі у ніч на 13 червня розповіли під час спілкування з журналістами подробиці трагедії. Зокрема, люди згадують сильний вибух та кажуть, що з собою встигли взяти лише мінімальний набір речей.
Мати і донька, Людмила й Тетяна, у коментарі ресурсу Новини. LIVE розповіли, що встигли взяти воду й приготовані завчасно речі та вискочили надвір.
– Ми швидко вискочили, встигли лише сумки (взяти, – Ред.), раніше приготовані, кілька пляшок води – і все, – розповіла одна з жінок.
Інша очевидиця додала, що нічого не бачила, бо все було у диму. Крім того, за словами постраждалої, вона чула одразу серію вибухів.
– Я у склі, а воно вдруге щось бахнуло, втретє… Я не можу піднятися, а воно далі на мене сиплеться. Так, як вчили, тривожна валіза біля дверей… документи. Не дочекаються, – згадує жінка.
Вона зазначила, що не бачила інших постраждалих, бо Росія вдарила по місту вночі.
– Я не бачила, бо в мене все обличчя заливала кров, – поділилась постраждала.
Водночас інша мешканка Кривого Рогу, яка живе по сусідству з будинком, куди влучила російська ракета, розповіла, що була шокована гучністю вибуху, який їй довелося почути у цю страшну ніч:
– Я чула звук… Скло посипалося. Потім вибух такий страшний, що неможливо. Я кричу: діду, діду! Він не озивається. Я потихеньку піднялась, і він піднявся. Дивлюся, палець тримає, і на нозі скло – його, напевно, зачепило.
Нагадаємо, що внаслідок підступної ворожої ракетної атаки по місту Кривий Ріг загинуло шість людей, ще 25 дістали поранень, 19 з них госпіталізовані.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова