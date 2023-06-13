Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ

Очевидці ракетного обстрілу РФ п’ятиповерхівки у Кривому Розі у ніч на 13 червня розповіли під час спілкування з журналістами подробиці трагедії. Зокрема, люди згадують сильний вибух та кажуть, що з собою встигли взяти лише мінімальний набір речей.

Мати і донька, Людмила й Тетяна, у коментарі ресурсу Новини. LIVE розповіли, що встигли взяти воду й приготовані завчасно речі та вискочили надвір.

– Ми швидко вискочили, встигли лише сумки (взяти, – Ред.), раніше приготовані, кілька пляшок води – і все, – розповіла одна з жінок.

Інша очевидиця додала, що нічого не бачила, бо все було у диму. Крім того, за словами постраждалої, вона чула одразу серію вибухів.

– Я у склі, а воно вдруге щось бахнуло, втретє… Я не можу піднятися, а воно далі на мене сиплеться. Так, як вчили, тривожна валіза біля дверей… документи. Не дочекаються, – згадує жінка.

Вона зазначила, що не бачила інших постраждалих, бо Росія вдарила по місту вночі.

– Я не бачила, бо в мене все обличчя заливала кров, – поділилась постраждала.

Водночас інша мешканка Кривого Рогу, яка живе по сусідству з будинком, куди влучила російська ракета, розповіла, що була шокована гучністю вибуху, який їй довелося почути у цю страшну ніч:

– Я чула звук… Скло посипалося. Потім вибух такий страшний, що неможливо. Я кричу: діду, діду! Він не озивається. Я потихеньку піднялась, і він піднявся. Дивлюся, палець тримає, і на нозі скло – його, напевно, зачепило.

Нагадаємо, що внаслідок підступної ворожої ракетної атаки по місту Кривий Ріг загинуло шість людей, ще 25 дістали поранень, 19 з них госпіталізовані.

Джерело : Суспільне

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