Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Надзвичайні події
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ

Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ
Фото: Офіс генпрокурора

Очевидці ракетного обстрілу РФ п’ятиповерхівки у Кривому Розі у ніч на 13 червня розповіли під час спілкування з журналістами подробиці трагедії. Зокрема, люди згадують сильний вибух та кажуть, що з собою встигли взяти лише мінімальний набір речей.

Мати і донька, Людмила й Тетяна, у коментарі ресурсу Новини. LIVE розповіли, що встигли взяти воду й приготовані завчасно речі та вискочили надвір.

– Ми швидко вискочили, встигли лише сумки (взяти, – Ред.), раніше приготовані, кілька пляшок води – і все, – розповіла одна з жінок.

Інша очевидиця додала, що нічого не бачила, бо все було у диму. Крім того, за словами постраждалої, вона чула одразу серію вибухів.

– Я у склі, а воно вдруге щось бахнуло, втретє… Я не можу піднятися, а воно далі на мене сиплеться. Так, як вчили, тривожна валіза біля дверей… документи. Не дочекаються, – згадує жінка.

Вона зазначила, що не бачила інших постраждалих, бо Росія вдарила по місту вночі.

– Я не бачила, бо в мене все обличчя заливала кров, – поділилась постраждала.

Водночас інша мешканка Кривого Рогу, яка живе по сусідству з будинком, куди влучила російська ракета, розповіла, що була шокована гучністю вибуху, який їй довелося почути у цю страшну ніч:

– Я чула звук… Скло посипалося. Потім вибух такий страшний, що неможливо. Я кричу: діду, діду! Він не озивається. Я потихеньку піднялась, і він піднявся. Дивлюся, палець тримає, і на нозі скло – його, напевно, зачепило.

Нагадаємо, що внаслідок підступної ворожої ракетної атаки по місту Кривий Ріг загинуло шість людей, ще 25 дістали поранень, 19 з них госпіталізовані.

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Кривий Ріг, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти обстрілюють Херсон та село Кізомис
Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ
Включатиме Stryker та боєприпаси до NASAMS: США готують 40-й пакет військової допомоги Україні
Сенат США
Опустився до рівня Сіярто. Економічний форум Путіна демонструє ізоляцію РФ – Bloomberg
володимир путін
Франція, Німеччина та Польща підтримуватимуть Україну, поки триває робота над гарантіями безпеки – FT
Макрон Дуда Шольц
ЗСУ продовжують штурмові дії в районі Бахмута, за добу просунулися на 250 м – Генштаб
Бої на фронті
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)
Я у склі, не можу піднятися: мешканці п’ятиповерхівки у Кривому Розі про пережиту атаку РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь