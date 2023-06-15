22 воздушные цели уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле
Ночью 15 июня российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами Shahed-136/131.
С 00:20 до 04:30 15 июня россияне совершили четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из четырех самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспийского моря.
Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.
Иранские Шахеды враг запускал с северного и южного направлений.
Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности Воздушных командований Юг и Восток.
Кроме того, уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.
Таким образом украинским защитникам ночью удалось уничтожить 22 воздушных цели.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 477-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
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