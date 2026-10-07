Певец Павел Зибров поделился подробностями личной жизни дочери Дианы.

В интервью BLIK.ua Зибров рассказал, как Диана переживает завершение отношений с женихом Андреем Ищенко, с которым она была вместе почти десять лет.

Зибров раскрыл подробности личной жизни дочери Дианы

В июле 2026 года Павел Зибров подтвердил, что Диана и Андрей разошлись.

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Причиной разрыва стали серьезные разногласия и определенные требования со стороны жениха, которые она считала для себя неприемлемыми.

Впрочем, по словам Зиброва, болезненный этап остался позади, а Диана не только вернулась к активной жизни, но и чувствует себя счастливой.

— Ей уже 29, жизненный опыт есть. Она это все пережила, перемолола, сделала выводы. Она сейчас счастлива в том, что она не одинока. Будем так говорить – не одинока. У нее много друзей, подруг. Она ходит на театральные представления, премьеры, концерты, выставки. У нее очень активная жизнь. И она от этого кайфует. Плюс у нее собачка милая есть — Нана, пудель. Они там целуются, обнимаются. Она ее очень любит. У них такая любовь сейчас с собачкой, – поделился Павел Зибров.

Сейчас Диана Зиброва продолжает работать в творческой команде своего отца, занимается PR-направлением и SMM, и активно проводит досуг.

Фото: Павел Зибров

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