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Илья Нежигай, редактор ленты

Вероятно, за городом: в Харькове слышали звуки взрывов

Вероятно, за городом: в Харькове слышали звуки взрывов
Фото: Факти ICTV

В Харькове в ночь на 29 июня прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного из города.

По информации журналистов, вероятно, взрывы были слышны за городом.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения со стороны России по нескольким областям, включая Харьковскую.

Пока ни мэр города Игорь Терехов, ни глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, не комментировали информацию о взрывах.

Узнать, где в Украине объявлены воздушные тревоги, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, Російська агресія, Харьков
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Полина Спасенко
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