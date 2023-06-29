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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ймовірно, за містом: у Харкові чули звуки вибухів

Ймовірно, за містом: у Харкові чули звуки вибухів
Фото: Факти ICTV

У Харкові в ніч проти 29 червня пролунало декілька вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з міста.

За інформацією журналістів, ймовірно, вибухи було чутно за містом.

Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії по декількох областях, включно з Харківською.

Наразі ані мер міста Ігор Терехов, ані очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, не коментували інформацію про вибухи.

Дізнатись, де в Україні оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Харків
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Поліна Спасенко
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