Ймовірно, за містом: у Харкові чули звуки вибухів

У Харкові в ніч проти 29 червня пролунало декілька вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з міста.

За інформацією журналістів, ймовірно, вибухи було чутно за містом.

Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії по декількох областях, включно з Харківською.

Наразі ані мер міста Ігор Терехов, ані очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, не коментували інформацію про вибухи.

Дізнатись, де в Україні оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.