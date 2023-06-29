Ймовірно, за містом: у Харкові чули звуки вибухів
У Харкові в ніч проти 29 червня пролунало декілька вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з міста.
За інформацією журналістів, ймовірно, вибухи було чутно за містом.
Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії по декількох областях, включно з Харківською.
Наразі ані мер міста Ігор Терехов, ані очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, не коментували інформацію про вибухи.
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко