Ночная атака на Львов: поврежден объект критической инфраструктуры, есть раненые

Во Львове прогремела серия взрывов в ночь на 6 июля.

Информацию о взрывах сообщили как журналисты из города, так и представители власти.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, а в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

После первых взрывов, которые прозвучали около 2:33, начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что на территории области “есть новые угрозы”.

Впоследствии взрывы прогремели около 2:46.

После повторных взрывов в Воздушных силах сообщили, что громкие звуки связаны с работой ПВО во Львовской области, впрочем предупредили, что ракетная опасность не миновала.

Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что детали взрывов будут предоставлены позже.

— Львовская область. Было очень громко. Детали позже. Сейчас самое важное: будьте в безопасном месте. Есть опасность новых ракетных ударов, — написал он после новых взрывов.

Мэр города Андрей Садовый после повторных взрывов также предупредил, что опасность не миновала и следует оставаться в укрытии и не подходить к окнам.

Также взрывы прогремели около 3:06, их подтвердил городской голова Садовый.

— Во Львове слышны взрывы. Всем оставаться в укрытиях, — написал он.

В 3:18 во Львовской области был объявлен отбой воздушной тревоги.

После объявления отбоя мэр Андрей Садовый прокомментировал последствия атаки.

— Во Львове прозвучала серия взрывов. Друзья, мы не будем сейчас говорить о последствиях обстрелов. Все городские службы делают свою работу, — написал он.

Он призвал всех горожан “ни в коем случае нигде не публиковать видео с работой ПВО, или последствиями обстрелов”.

Начальник ОВА Козицкий позже сообщил, что был поврежден объект критической инфраструктуры во Львове. По предварительной информации, есть раненые, добавил он.

Позднее депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич сообщил, что в результате российского ракетного удара во Львове есть информация об отключениях электричества и проблемах с мобильной связью.

— Есть сейчас информация по городу об отключении света, также пишут о проблемах с мобильной связью, — написал он.

Зинкевич также сообщает, что в сети появились фото поврежденного жилого дома.

Депутат призывает горожан “соблюдать информационную тишину” и не писать о попаданиях российских ракет, но из его постов недвусмысленно следует, что эти попадания есть.

— Львовяне, мы все всё слышим и понимаем, что делается в городе и области, но сейчас это ничего не изменит, если кто-то скажет, что это не ПВО… О количестве попаданий или числе пострадавших сообщит военная администрация после обработки всей информации, — написал он.

Андрей Садовый сообщил, что по состоянию на 3:49 известно о четырех раненых в результате ракетного обстрела.

— Количество увеличивается. Данные уточняются. Одного человека в тяжелом состоянии везет скорая, — написал он.

Узнать, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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