Нічна атака на Львів: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, є поранені

У Львові пролунала серія вибухів в ніч проти 6 липня.

Інформацію про вибухи повідомили як журналісти з міста, так і представники влади.

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога, а у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Після перших вибухів, які пролунали близько 2:33, начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території області “є нові загрози”.

Згодом вибухи пролунали близько 2:46.

Після повторних вибухів у Повітряних силах повідомили, що гучні звуки пов’язані з роботою ППО у Львівській області, втім попередили, що ракетна небезпека не минула.

Очільник ОВА Максим Козицький повідомив, що деталі вибухів будуть надані згодом.

– Львівська область. Було дуже гучно. Деталі згодом. Зараз найважливіше: будьте у безпечному місці. Є небезпека нових ракетних ударів, – написав він після нових вибухів.

Мер міста Андрій Садовий після повторних вибухів також попередив, що небезпека не минула і слід залишатись в укритті та не підходити до вікон.

Також вибухи пролунали близько 3:06, їх підтвердив міський голова Садовий.

– У Львові чути вибухи. Всім залишатись в укриттях, – написав він.

О 3:18 у Львівській області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Після оголошення відбою мер Андрій Садовий прокоментував наслідки атаки.

– У Львові пролунала серія вибухів. Друзі, ми не будемо зараз говорити про наслідки обстрілів. Всі міські служби роблять свою роботу, – написав він.

Він закликав усіх містян “в жодному випадку ніде не публікувати відео з роботою ППО, або наслідками обстрілів”.

Начальник ОВА Козицький згодом повідомив, що був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові. За попередньою інформацією, є поранені, додав він.

Переглянути, де в Україні оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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