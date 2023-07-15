Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки

Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки
Фото: Нацполиция

В поселке Городище Бориспольского района пропал девятилетний мальчик. Последний раз ребенка видели вблизи реки Рось.

Об этом сообщает Полиция Киевской области, которая обнародовала фото школьника. Отмечается, что 15 июля в 16:50 полицейским сообщили об исчезновении ребенка.

Известно, что последний раз мальчика видели вблизи реки Рось. Его вещи обнаружили на берегу. В сообщении утверждается, что мальчик был одет в серые плавки.

Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки

Фото: Нацполиция

Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки

Фото: Нацполиция

На поиски несовершеннолетнего ребенка отправились полицейские Киевской области, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и неравнодушные граждане.

Читайте также
Зашел за поворот и растворился в воздухе: в Киевской области в лесу пропал парень
Ліс

Зникла людина, Киевская область, Річка, Школярі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оперлась на москитную сетку: под Киевом из окна выпала четырехлетняя девочка
Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки
Попаданий, жертв и пострадавших нет – ОВА об обстреле Киевской области
Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки
Атака дронами Shahed: в Киевской области сообщают о взрывах
Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки
На Киевщине обломки Шахедов повредили 12 частных домов и многоэтажку
Обстріл Київської області 11 липня 2023
В Белой Церкви священники УПЦ отказываются покидать собор и применили огнетушитель против людей
Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь