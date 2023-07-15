Под Киевом пропал девятилетний ребенок: последний раз мальчика видели вблизи реки

В поселке Городище Бориспольского района пропал девятилетний мальчик. Последний раз ребенка видели вблизи реки Рось.

Об этом сообщает Полиция Киевской области, которая обнародовала фото школьника. Отмечается, что 15 июля в 16:50 полицейским сообщили об исчезновении ребенка.

Известно, что последний раз мальчика видели вблизи реки Рось. Его вещи обнаружили на берегу. В сообщении утверждается, что мальчик был одет в серые плавки.

На поиски несовершеннолетнего ребенка отправились полицейские Киевской области, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и неравнодушные граждане.

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