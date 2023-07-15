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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера

Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Фото: Нацполіція

У селищі Городище Бориспільського району виявили тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник напередодні поблизу річки Рось.

Про це повідомляє Поліція Київської області, яка оприлюднила фото школяра. Зазначається, що 15 липня о 16:50 поліцейським повідомили про зникнення дитини.

Водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега. Поліцейські документують наслідки нещасного випадку.

Відомо, що востаннє хлопчика бачили поблизу річки Рось. Його речі виявили на березі.

Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера

Фото: Нацполіція

Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера

Фото: Нацполіція

До пошуків неповнолітньої дитини залучали поліцейських Київської області, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і небайдужих громадян.

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Зникла людина, Київська область, Річка, Школярі
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