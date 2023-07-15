Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера

У селищі Городище Бориспільського району виявили тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник напередодні поблизу річки Рось.

Про це повідомляє Поліція Київської області, яка оприлюднила фото школяра. Зазначається, що 15 липня о 16:50 поліцейським повідомили про зникнення дитини.

Водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега. Поліцейські документують наслідки нещасного випадку.

Відомо, що востаннє хлопчика бачили поблизу річки Рось. Його речі виявили на березі.

До пошуків неповнолітньої дитини залучали поліцейських Київської області, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і небайдужих громадян.

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