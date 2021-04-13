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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Зашел за поворот и растворился в воздухе: в Киевской области в лесу пропал парень

В селе Сошников Киевской области в лесу исчез 23-летний юноша, его не могут найти.

Ліс

Вместе с товарищами он праздновал день рождения друга на природе, но должен был покинуть застолье раньше и пошел по лесу домой ночью. В родной дом он не вернулся.

От поляны, где праздновала компания, к дому парня примерно шесть километров. Он отправился домой, зашел за угол и будто растворился в воздухе.

Его семья и товарищи забили тревогу и начали разыскивать парня, привлекли кинологов и спасателей. Обратились даже к экстрасенсам, но напрасно. Ни пропавшего, ни его тела пока не удалось найти.

Есть подозрение, что к исчезновению парня причастны его же товарищи. Сейчас поиски продолжаются. Семья пропавшего надеется, что парень жив и с ним все в порядке.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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