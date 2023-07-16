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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Картинка после мощных заявлений Залужного – Гуменюк о взрывах в Севастополе

Валерій Залужний

Якобы массированная атака беспилотников на Севастополь утром 16 июля вполне может быть реакцией российских оккупантов на мощные заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об освобождении Крыма.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона Єдині новини подчеркнула: оккупанты очень реагируют на информационные сообщения.

К тому же в условиях гибридной войны россияне часто создают боевую картинку, когда не могут оправдать свои действия или, наоборот, стремятся убедить население временно оккупированных территорий, что максимально работают над обеспечением их безопасности.

– То есть увидев мощные заявления главнокомандующего (Валерия Залужного, – Ред.), оккупанты вполне способны обеспечить такие провокации, – говорит руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Напомним, что на днях в интервью Washington Post главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил: как только Украина получит все необходимые средства, ВСУ освободят Крым.

Главнокомандующий заверил, что ему чихать на реакцию кого угодно – в освобождении Крыма его никто не остановит.

А уже к утру 16 июля так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о “массированной атаке беспилотников”.

О “сбитии” БпЛА над Черным морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы оккупационный губернатор отчитывался до обеда.

Как утверждает Развожаев, силы противовоздушной обороны и флот РФ в общей сложности сбили два беспилотника, еще шесть подавили силами радиоэлектронной борьбы.

Также два надводных беспилотника якобы были уничтожены на внешнем рейде.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Главнокомандующий ВСУ

Аннексия Крыма, Безпілотники, Война в Украине, Валерий Залужный, Крым, Російська агресія, РФ, Севастополь
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