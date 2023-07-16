Картинка после мощных заявлений Залужного – Гуменюк о взрывах в Севастополе
Якобы массированная атака беспилотников на Севастополь утром 16 июля вполне может быть реакцией российских оккупантов на мощные заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об освобождении Крыма.
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона Єдині новини подчеркнула: оккупанты очень реагируют на информационные сообщения.
К тому же в условиях гибридной войны россияне часто создают боевую картинку, когда не могут оправдать свои действия или, наоборот, стремятся убедить население временно оккупированных территорий, что максимально работают над обеспечением их безопасности.
– То есть увидев мощные заявления главнокомандующего (Валерия Залужного, – Ред.), оккупанты вполне способны обеспечить такие провокации, – говорит руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.
Напомним, что на днях в интервью Washington Post главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил: как только Украина получит все необходимые средства, ВСУ освободят Крым.
Главнокомандующий заверил, что ему чихать на реакцию кого угодно – в освобождении Крыма его никто не остановит.
А уже к утру 16 июля так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о “массированной атаке беспилотников”.
О “сбитии” БпЛА над Черным морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы оккупационный губернатор отчитывался до обеда.
Как утверждает Развожаев, силы противовоздушной обороны и флот РФ в общей сложности сбили два беспилотника, еще шесть подавили силами радиоэлектронной борьбы.
Также два надводных беспилотника якобы были уничтожены на внешнем рейде.
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Фото: Главнокомандующий ВСУ
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