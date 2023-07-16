Картинка после мощных заявлений Залужного – Гуменюк о взрывах в Севастополе

Якобы массированная атака беспилотников на Севастополь утром 16 июля вполне может быть реакцией российских оккупантов на мощные заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об освобождении Крыма.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона Єдині новини подчеркнула: оккупанты очень реагируют на информационные сообщения.

К тому же в условиях гибридной войны россияне часто создают боевую картинку, когда не могут оправдать свои действия или, наоборот, стремятся убедить население временно оккупированных территорий, что максимально работают над обеспечением их безопасности.

– То есть увидев мощные заявления главнокомандующего (Валерия Залужного, – Ред.), оккупанты вполне способны обеспечить такие провокации, – говорит руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Напомним, что на днях в интервью Washington Post главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил: как только Украина получит все необходимые средства, ВСУ освободят Крым.

Главнокомандующий заверил, что ему чихать на реакцию кого угодно – в освобождении Крыма его никто не остановит.

А уже к утру 16 июля так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о “массированной атаке беспилотников”.

О “сбитии” БпЛА над Черным морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы оккупационный губернатор отчитывался до обеда.

Как утверждает Развожаев, силы противовоздушной обороны и флот РФ в общей сложности сбили два беспилотника, еще шесть подавили силами радиоэлектронной борьбы.

Также два надводных беспилотника якобы были уничтожены на внешнем рейде.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Главнокомандующий ВСУ

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